Mulher baleada ao sair do hospital para visitar a filha é transferida para unidade particular no Rio Sara Regina, de 28 anos, foi atingida durante troca de tiros entre policiais e criminosos

Cidade Alerta RJ|Do R7 23/11/2024 - 11h23 (Atualizado em 23/11/2024 - 11h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share