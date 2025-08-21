Logo R7.com
Mulher desaparece quando voltava de festa no Rio de Janeiro

No último contato, Tainá fez uma chamada de vídeo para a filha de 11 anos e avisou que buscaria a menina na casa da avó

Cidade Alerta RJ|Do R7

Uma mulher desapareceu quando voltava de uma festa no Rio de Janeiro. No último contato, Tainá Souza de Mello, de 28 anos, fez uma chamada de vídeo para a filha de 11 anos e avisou que buscaria a menina na casa da avó.


Durante a ligação, um homem desconhecido que apareceu na imagem teria dito que cuidaria de Tainá. Desde então, a família não obteve mais informações.


O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz). As investigações estão em andamento.




