Mulher desaparece quando voltava de festa no Rio de Janeiro

Uma mulher desapareceu quando voltava de uma festa no Rio de Janeiro . No último contato, Tainá Souza de Mello, de 28 anos, fez uma chamada de vídeo para a filha de 11 anos e avisou que buscaria a menina na casa da avó.

Durante a ligação, um homem desconhecido que apareceu na imagem teria dito que cuidaria de Tainá. Desde então, a família não obteve mais informações.

O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz). As investigações estão em andamento.

