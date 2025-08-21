Mulher desaparece quando voltava de festa no Rio de Janeiro
No último contato, Tainá fez uma chamada de vídeo para a filha de 11 anos e avisou que buscaria a menina na casa da avó
Uma mulher desapareceu quando voltava de uma festa no Rio de Janeiro. No último contato, Tainá Souza de Mello, de 28 anos, fez uma chamada de vídeo para a filha de 11 anos e avisou que buscaria a menina na casa da avó.
Durante a ligação, um homem desconhecido que apareceu na imagem teria dito que cuidaria de Tainá. Desde então, a família não obteve mais informações.
O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz). As investigações estão em andamento.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas