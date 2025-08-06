Mulher é presa por agredir e atacar idosa de 77 anos com cabo de vassoura no Rio

Uma mulher foi presa após agredir uma idosa de 77 anos em um condomínio na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. Com um histórico de crimes, a suspeita vai responder por tentativa de homicídio.

Para a polícia, a mulher atingiu regiões vitais de dona Dalva, que teve lesões e fraturas. O delegado Felipe Santoro ressaltou que, após atingir a cabeça da vítima, ela ainda tentou fazer estocadas nas costas com um cabo de vassoura quebrado.