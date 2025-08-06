Logo R7.com
Cidade Alerta RJ

Mulher é presa por agredir e atacar idosa de 77 anos com cabo de vassoura no Rio

Com um histórico de crimes, a suspeita vai responder por tentativa de homicídio

Cidade Alerta RJ|Do R7

Uma mulher foi presa após agredir uma idosa de 77 anos em um condomínio na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. Com um histórico de crimes, a suspeita vai responder por tentativa de homicídio.


Para a polícia, a mulher atingiu regiões vitais de dona Dalva, que teve lesões e fraturas. O delegado Felipe Santoro ressaltou que, após atingir a cabeça da vítima, ela ainda tentou fazer estocadas nas costas com um cabo de vassoura quebrado.


O delegado destacou que a suspeita é esportista e tem consciência da própria força.

