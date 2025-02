Nove homens são presos durante operação no Complexo da Pedreira, no Rio

Nove suspeitos foram presos durante uma operação no Complexo da Pedreira, na zona norte do Rio , nesta quinta-feira (23). Segundo a polícia, todos são ladrões que atuavam no mundo do crime. Com eles, os agentes encontraram uma pistola, munições, um rádio comunicador e um caderno de anotações.

Policiais encontraram um desmanche de veículos na comunidade da Quitanda, que faz parte do conjunto de favelas. No local, foram encontrados dois carros e sete motos — todos roubados.

O foco da operação era encontrar criminosos que atuavam em assaltos a veículos e roubos de cargas. Os agentes tentaram cumprir 16 mandados de prisão. Entre os nove detidos, quatro estavam entre os alvos da ação.