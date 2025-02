Ônibus e táxi são atacados por criminosos na avenida Brasil durante operação no Complexo de Israel

Um ônibus e um táxi foram atacados por criminosos na avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro , no início da noite desta quarta-feira (12). A PM conseguiu evitar que o coletivo fosse destruído pelo fogo. Já o automóvel foi consumido pelas chamas.

De acordo com informações iniciais, a ação seria uma retaliação pelas buscas da polícia ao chefe do tráfico no Complexo de Israel . Álvaro Malaquias Santa Rosa, mais conhecido como Peixão, é um dos criminosos mais procurados do estado.

Mais cedo, a avenida Brasil e a linha Vermelha chegaram a ser fechadas por medida de segurança. Durante a ação policial, um helicóptero da PM foi alvejado e precisou fazer um pouso forçado em uma base da Marinha.

Ao menos quatro pessoas foram feridas durante as trocas de tiros. Duas foram baleadas e outras duas acabaram atingidas por estilhaços dentro de um ônibus.