Operação contra ferros-velhos clandestinos termina com seis presos na Baixada Fluminense

Seis pessoas foram presas durante uma operação contra ferros-velhos clandestinos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . Os agentes fiscalizaram dez estabelecimentos. Durante a ação, fios de cobre, tampas de bueiros e cilindros de GNV (Gás Natural Veicular) foram apreendidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!