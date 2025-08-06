Logo R7.com
Cidade Alerta RJ

Operação contra ferros-velhos clandestinos termina com seis presos na Baixada Fluminense

Durante a ação, fios de cobre, tampas de bueiros e cilindros de GNV foram apreendidos

Cidade Alerta RJ|Do R7

Seis pessoas foram presas durante uma operação contra ferros-velhos clandestinos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os agentes fiscalizaram dez estabelecimentos. Durante a ação, fios de cobre, tampas de bueiros e cilindros de GNV (Gás Natural Veicular) foram apreendidos.

  • rio-de-janeiro-estado
  • Polícia

