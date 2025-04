Operação da PM no Jardim América termina com prisões e apreensões

Durante a operação da Polícia Militar na favela do Dique, no Jardim América, na zona norte do Rio , nesta segunda-feira (7), três pessoas foram presas e armas e drogas foram apreendidas. Os policiais retiraram barricadas feitas com pneus e sofás. Além disso, uma central clandestina de internet foi descoberta. A comunidade é dominada pelo Comando Vermelho, e a operação visa conter a expansão do crime na região.

