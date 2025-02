Operação no conjunto Manguariba termina com um suspeito morto e dois presos

Policiais da Draco (Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais) fizeram uma operação no conjunto Manguariba, zona oeste do Rio de Janeiro, onde localizaram um esconderijo utilizado por milicianos. Durante a ação, houve um intenso confronto. Dois suspeitos forma feridos, sendo que um deles morreu. Um terceiro miliciano foi preso. A polícia apreendeu dois fuzis, duas pistolas 9mm, munições de calibres 556 e AK-47, além de veículos roubados. A delegada Carolina Cavalcante destacou a importância dessas operações contínuas para desestruturar organizações criminosas e evitar confrontos na região.