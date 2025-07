Operação no maior ferro-velho clandestino da zona norte do Rio termina com 10 presos

Uma operação em um ferro-velho clandestino no Complexo da Pedreira, na zona norte do Rio de Janeiro , na manhã desta quinta-feira (17), terminou com 10 presos. Durante a ação da Polícia Civil, 10 toneladas de fios de cobre, tampas de bueiro, baterias automotivas e máquina de desencapar fios foram apreendidos. Veículos roubados foram recuperados pelos agentes.



