Operação para localizar assassinos de dois policiais termina sem prisões, no Rio

A operação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (25) na Vila Kennedy , na zona oeste do Rio, terminou sem prisões. A ação tentava localizar os assassinos do policial penal Henry dos Santos Oliveira e do PM reformado Marcos Antonio Lopes.

Henry foi executado após render um bandido que roubava um depósito de bebidas em Santa Cruz, na zona oeste, em dezembro do ano passado. Já o policial militar foi morto no mês passado, na Barra da Tijuca.