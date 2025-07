Operação policial no morro da Serrinha deixa um suspeito morto e prende outros quatro

Uma operação policial no morro da Serrinha , em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (14), deixou um suspeito morto e prendeu outros quatro. Durante a ação contra o tráfico, a Polícia Militar apreendeu drogas, rádios, comunicadores, cadernos com a contabilidade e celulares. Mais de seis toneladas de barricadas foram removidas. Em represália, bandidos atearam fogo em pneus e caçambas de lixo da região.



