Pai do traficante 'Lacosta' é levado para prestar depoimento durante operação no Rio

O pai do traficante "Lacosta" foi levado para a delegacia para prestar depoimento durante uma operação contra o tráfico na zona norte do Rio de Janeiro. Em seguida, ele foi liberado e não quis falar com a imprensa.

Para a polícia, os agentes chegaram muito perto do criminoso devido à intensa troca de tiros antes da chegada à casa da família. A residência fica no ponto mais alto do morro da Serrinha, em Madureira, na zona norte do Rio. O local tem portão de acesso para a mata possivelmente para facilitar a fuga e chama a atenção pelo luxo.

