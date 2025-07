PM morto em tentativa de assalto no Rio será enterrado nesta sexta (18)

O corpo do cabo da Policial Militar u>Carlos Eduardo de Souza será enterrado no cemitério de Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (18). O militar de 42 anos morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto em São Cristóvão, na zona norte da capital.

Testemunhas relataram que ele estava descendo o viaduto de moto quando foi abordado por criminosos armados, na última quarta-feira (16). Após uma troca de tiros, o policial chegou a ser levado ao Hospital Souza Aguiar, no centro, mas não resistiu.

