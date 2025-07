PM suspeito de integrar milícia do Catiri é preso com armas na avenida Brasil

Um policial militar suspeito de integrar a milícia do Catiri, na zona oeste do Rio de Janeiro , foi preso com armas na avenida Brasil, na altura de Deodoro, nesta quarta-feira (30). O PM foi localizado em uma ação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) com a Polícia Civil. De acordo com as investigações, ele estava em um carro roubado e clonado.

No fim de semana, imagens de um drone flagraram a movimentação de um comboio de narcomilicianos no Catiri na frente de uma viatura da PM. O caso é investigado pela corporação.