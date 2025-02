PMs impedem roubo a cofre após criminosos explodirem posto de combustíveis no Rio

Policiais militares impediram um roubo a um cofre após bandidos explodirem um posto de combustíveis no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio de Janeiro . Quatro criminosos armados renderam os frentistas e usaram explosivos para tentar roubar o dinheiro. No entanto, PMs que passavam pelo local ouviram o estrondo. Com a chegada da polícia, os suspeitos fugiram sem levar nada. O estabelecimento foi interditado para perícia.