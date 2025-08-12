Polícia Civil apreende arsenal em mansão de condenado por tráfico internacional no Recreio

A polícia civil apreendeu 10 armas de fogo em uma mansão no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro , incluindo um fuzil calibre 556. O proprietário, já condenado por tráfico internacional de armas, mantinha duas oficinas para recarga de munição, inclusive de fuzil, sem permissão. O exército brasileiro cancelou seu registro em novembro do ano passado, mas ele não tomou providências. Todo o material foi enviado para perícia e as investigações continuam para verificar outros possíveis crimes.



