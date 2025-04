Polícia Civil interdita postos de combustíveis ligados ao PCC no Rio de Janeiro

A Polícia Civil interditou dois postos de combustíveis em Cascadura, zona norte do Rio de Janeiro , e São Gonçalo, na região metropolitana.

As investigações revelaram que os locais eram usados para lavar dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa paulista. Além disso, os estabelecimentos operavam sem licença da ANP e comercializavam combustível adulterado, com excesso de etanol misturado à gasolina.

Funcionários foram convocados para prestar depoimento, enquanto os proprietários, considerados laranjas da facção, responderão por crimes contra a ordem econômica. A operação representa a primeira fase de uma investigação financeira mais extensa.

