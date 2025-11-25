Polícia Civil prende pai e mãe de homem que matou casal em Tanguá (RJ)
Adelmo da Silva Santos se entregou à polícia após o encontro dos corpos na mata; pais ajudaram filho a cometer o crime
A Polícia Civil prendeu o principal suspeito da morte do casal Lennon Batista Siqueira e Fernanda Souza Siqueira, em Tanguá, no Rio de Janeiro. Adelmo da Silva Santos, conhecido como Delminho Mecânico, se entregou à polícia após o encontro dos corpos na mata. Seus pais, Leila Lopes da Silva e Adelson Eloy dos Santos, também foram detidos. O casal estava desaparecido desde quando foram ao encontro de Adelmo para desfazer uma negociação envolvendo veículos. As investigações continuam para esclarecer os detalhes do caso.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas