Polícia diz que funcionários de transportadoras presos repassavam informações para criminosos no Rio

Oito pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil para desarticular uma quadrilha de ladrões de cargas no Rio, nesta sexta-feira (25). Os detidos eram funcionários de duas transportadoras.

Segundo as investigações, os suspeitos repassavam informações para criminosos do Complexo da Maré, na zona norte, tanto da facção Comando Vermelho como do Terceiro Comando Puro, para facilitar os roubos.