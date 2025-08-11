Polícia identifica mulheres suspeitas de dopar turistas em Ipanema

A polícia identificou três mulheres suspeitas de dopar e roubar dois turistas britânicos em Ipanema: Amanda Couto de Locas, 23 anos, Maiara Américo, 26 anos, e Rayane Campos de Oliveira, 27 anos. As imagens que viralizaram ajudaram o trabalho da polícia.

Os turistas relataram ter conhecido as mulheres em um evento na Lapa. As vítimas do golpe "boa noite, Cinderela" tiveram os celulares roubados e perderam cerca de R$ 110 mil após uma transferência bancária.

As mulheres seriam garotas de programa e já possuem passagens anteriores pela polícia. Todas estão sendo procuradas.

