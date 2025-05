Polícia Militar realiza operação no morro do 18 para impedir confronto entre facções criminosas

No morro do Dezoito, em Água Santa, zona norte do Rio de Janeiro , um confronto entre facções criminosas mobilizou a Polícia Militar em uma operação decisiva.

Yuri Ferreira Costa, conhecido como Du Campinho e suspeito de assassinato, foi preso. Junto dele, foram apreendidos armamentos, incluindo fuzis, pistolas e drogas, como papelotes de cocaína e trouxinhas de maconha.

O conflito territorial entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro continua, afetando gravemente a comunidade local. A ação visou interromper a violência que transforma a região em uma zona de guerra.

