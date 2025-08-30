Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta RJ

Polícia prende dois criminosos em operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

O principal objetivo era capturar um suspeito de participar de uma tentativa de assalto que baleou um agente

Cidade Alerta RJ|Do R7

Dois criminosos foram presos durante uma operação da Polícia Civil no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, nesta sexta-feira (29). O principal objetivo era capturar Wagner da Silva Vieira, de 21 anos. Ele é suspeito de participar da tentativa de assalto que baleou um policial civil em junho deste ano. Wagner não foi localizado.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • operacao-em-favelas
  • Latrocínio
  • Polícia Civil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.