Polícia prende dois criminosos em operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

Dois criminosos foram presos durante uma operação da Polícia Civil no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio , nesta sexta-feira (29). O principal objetivo era capturar Wagner da Silva Vieira, de 21 anos. Ele é suspeito de participar da tentativa de assalto que baleou um policial civil em junho deste ano. Wagner não foi localizado.

