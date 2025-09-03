Polícia prende envolvidos em roubo que terminou com morte de jovem que perseguiu assaltantes

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos apontados como coautores de um assalto que terminou em morte em Copacabana , na zona sul do Rio de Janeiro. Em uma das prisões, os policiais usaram um drone para localizar o alvo. O crime ocorreu em fevereiro. Gabriel Monteiro Almeida, de 27 anos, foi baleado após perseguir assaltantes que roubaram a moto de um amigo no Arpoador. O suspeito de ter feito os disparos já estava preso.