Polícia prende envolvidos em roubo que terminou com morte de jovem que perseguiu assaltantes
O crime aconteceu em Copacabana, em fevereiro. Gabriel Monteiro Almeida, de 27 anos, tentou ajudar um amigo que teve a moto levada
A Polícia Civil prendeu dois suspeitos apontados como coautores de um assalto que terminou em morte em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Em uma das prisões, os policiais usaram um drone para localizar o alvo. O crime ocorreu em fevereiro. Gabriel Monteiro Almeida, de 27 anos, foi baleado após perseguir assaltantes que roubaram a moto de um amigo no Arpoador. O suspeito de ter feito os disparos já estava preso.
