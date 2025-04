Polícia prende quadrilha de São Paulo que invadia condomínios no Rio de Janeiro

A Polícia Civil prendeu membros de uma quadrilha que invadia condomínios na zona sul do Rio de Janeiro . Os criminosos, oriundos de São Paulo, aproveitavam-se da confiança de moradores desavisados para entrar nos prédios e furtar apartamentos destrancados.

Após investigações, foram capturados durante a tentativa de um novo roubo no Leblon. Além do Rio, o grupo atuava em estados como Minas Gerais e outras regiões do Sul do país, contando com apoio logístico de traficantes do morro São Carlos. Na semana anterior, a polícia prendeu sete pessoas ligadas à mesma quadrilha no Rio e em São Paulo, um sinal de que os criminosos compartilham informações para potencializar suas ações.

aqui!