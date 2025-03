Polícia prende três homens que aplicavam 'golpe do perfume' no Rio de Janeiro De acordo com as investigações, os suspeitos se passavam por conhecidos das vítimas para realizar a abordagem

Cidade Alerta RJ|Do R7 21/03/2025 - 17h16 (Atualizado em 21/03/2025 - 17h17 )

