Policiais suspeitos de participar da morte do advogado Rodrigo Crespo são presos em Caxias

Dois policiais militares acusados de integrar um grupo de matadores de aluguel foram presos em flagrante por porte ilegal de armas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , nesta quarta-feira (2). Com eles, os agentes encontraram dinheiro, armas, rádios transmissores e até granadas.

De acordo com as investigações, a quadrilha é ligada à máfia do cigarro e dos jogos de azar. A dupla também é acusada de participar do assassinato do advogado Rodrigo Crespo , no centro do Rio, em fevereiro do ano passado.

