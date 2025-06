Policial civil reage a assalto e mata criminoso no centro do Rio

Um criminoso morreu ao tentar assaltar um policial civil, perto do Viaduto dos Fuzileiros, no centro do Rio de Janeiro . O policial, ao ser ameaçado pelo assaltante armado, reagiu e disparou contra ele, que faleceu no local.

A área, ligada à Praça da Bandeira e à Avenida Presidente Vargas, é movimentada e conhecida por frequentes furtos. Moradores relatam que criminosos se passam por entregadores de aplicativo.

