Policial do Choque baleado no Itanhangá não corre risco de morte

O policial da Tropa de Choque baleado no braço na madrugada desta terça=feira (29) no morro do Banco, no Itanhangá, zona oeste do Rio , não corre risco de morte. O agente foi transferido para o Hospital Geral da Polícia Militar, no Estácio, onde segue internado.

Segundo a corporação, os agentes faziam um patrulhamento na localidade quando foram atacados por criminosos armados com fuzis. A comunidade é dominada por traficantes do Comando Vermelho.

