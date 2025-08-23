Policial é salvo por colete à prova de balas durante confronto com traficantes em Duque de Caxias

Um policial civil foi salvo pelo colete à prova de balas durante um tiroteio no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . Durante o confronto, três criminosos foram presos. Os tiroteios interromperam a circulação de trens e impactaram o funcionamento de 11 escolas e duas unidades de saúde na região.



