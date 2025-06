Policial militar executado em Guapimirim participava de operações contra o tráfico

O cabo da Polícia Militar William de Oliveira, de 44 anos, foi executado ao chegar em casa, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro . Imagens mostram o momento em que criminosos armados em um SUV se aproximam do carro branco do policial e disparam. Um dos bandidos atirou com um fuzil e outro atirou à queima-roupa.

A vítima tinha 12 anos de serviço no batalhão de Magé e participava de operações contra o tráfico. O caso, investigado como execução possivelmente ligada ao tráfico, está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios. William deixa esposa e filha.

aqui!