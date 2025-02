Policiamento é reforçado após novo confronto entre facções rivais no Campinho, no Rio

O policiamento foi reforçado na região do Campinho, na zona norte do Rio de Janeiro , após novo confronto entre criminosos rivais. De acordo com a Polícia Militar, criminosos do CV (Comando Vermelho) tentaram invadir o morro do Fubá, dominado pelo TCP (Terceiro Comando Puro). Durante o tiroteio, um suspeito de envolvimento com o tráfico morreu baleado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!