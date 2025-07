Policiamento é reforçado após operação no Bateau Mouche, zona oeste do Rio

O policiamento foi reforçado na comunidade do Bateau Mouche, na Praça Seca, zona oeste do Rio de Janeiro , após uma operação na região na manhã desta segunda-feira (21). Durante a ação, um traficante foi morto e outros três foram presos. Entre eles, o principal alvo da operação e chefe do tráfico local , Rubens Carneiro Cerqueira, de 29 anos. Ele é acusado do assassinato de uma família em Paty dos Alferes, no ano passado.

Os agentes também apreenderam três fuzis e uma pistola. Os criminosos reagiram e incendiaram barricadas , causando a interdição de uma das principais vias da região e a suspensão temporária do serviço do BRT.

