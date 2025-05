Porteiro é morto durante confronto entre criminosos em Rio das Pedras

Um porteiro morreu após ser atingido por um tiro no peito durante um confronto entre criminosos rivais na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio , nesse sábado (10). Segundo relatos, Edemilson Azevedo Soares, de 58 anos, chegava em casa no momento em que foi atingido.

O caso é investigado pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital). A vítima deixa quatro filhos, cinco netos e a mãe, de 84 anos.

aqui!