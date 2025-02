Preso por atirar contra vítima em assalto diz estar arrependido e alega disparo acidental

Um suspeito foi preso em Belford Roxo, na Baixada Fluminense , por atirar contra uma vítima já rendida em um assalto. Matheus Gonçalves da Silva, conhecido como "Filho", disse estar arrependido e que arma disparou sem querer. Para o delegado, o suspeito assumiu os riscos ao cometer o crime. O homem ferido continua hospitalizado e pode ter sequelas no olho por causa do disparo.



