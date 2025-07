Preso por matar a ex-companheira era ciumento, diz irmã da vítima

Quatro dias após o crime, o homem suspeito de matar estrangulada a ex-companheira em Vaz Lobo, na zona norte do Rio de Janeiro , se entregou à polícia. Familiares de Lídia Gomes dos Santos disseram que Fabrício Piedade da Silva era ciumento. O casal tinha dois filhos e havia se separado há cerca de um mês. Inclusive, o mais velho, de 10 anos, teria pedido à mãe para não retomar o casamento. "Meu sobrinho nunca gostou do pai", disse a irmã da vítima.



