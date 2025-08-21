Quadrilha de São Paulo é presa por aplicar golpes a idosos em caixas eletrônicos no Rio

A Polícia Civil prendeu três integrantes de uma quadrilha de São Paulo que aplicava golpes a idosos em caixas eletrônicos do Rio de Janeiro . O trio foi preso em flagrante em um hotel no centro da capital. De acordo com as investigações, os estelionatários se passavam por funcionários de agências bancárias. Em um dos episódios, câmeras de segurança flagraram os criminosos pegando o cartão de crédito da vítima e passando na máquina de cartão da quadrilha.

A quadrilha, que operava principalmente fora do horário comercial, causou um prejuízo estimado de R$ 1 milhão em três anos, atuando também em outros estados. Com eles, os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos, máquinas de cartão, um crachá falso e um cartão de crédito de uma das vítimas. A polícia continua investigando para identificar todos os envolvidos no esquema. Os acusados responderão por associação criminosa, furto mediante fraude e uso de documento falso.

aqui!