Secretário de Segurança diz que operação emergencial no Complexo de Israel evitou 'banho de sangue'

O secretário de Segurança do Rio de Janeiro disse que a operação emergencial no Complexo de Israel , na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (12), tinha como objetivo evitar um "banho de sangue". Segundo Victor Santos, os criminosos da facção TCP (Terceiro Comando Puro) se preparavam para invadir a região do Quitungo.

Os setores de inteligência das polícias Civil e Militar receberam a mesma informação. Para Santos, a "forte resistência" de traficantes na comunidade confirma que os dados eram verdadeiros.

No início da noite, policiais militares permaneciam na área. Ataques contra veículos foram registrados na avenida Brasil. Criminosos tentaram atear fogo em um ônibus e incendiaram um táxi.

Os tiroteios deixaram ao menos quatro feridos . Um helicóptero da PM também foi alvejado e precisou fazer um pouso forçado em uma base da Marinha.

As trocas de tiros assustaram moradores, crianças em escolas e pessoas que passavam pela região. Por segurança, a avenida Brasil e a linha Vermelha chegaram a ser fechadas . A circulação de trens, BRTs e ônibus também foi afetada na região.

O chefe do tráfico no Complexo de Israel não foi localizado durante a ação. Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, tem 79 anotações criminais e é um dos bandidos mais procurados do estado.