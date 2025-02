'Tia do Tráfico' é presa com drogas e armas em carrinho de feira em ônibus em Angra (RJ)

Eliana Soares Reis Galindo, de 58 anos, foi presa por agentes da Polícia Civil quando viajava de ônibus no Rio de Janeiro . A "Tia do Tráfico" usava um carrinho de feira para transportar drogas, pistolas e munições.

Em depoimento, ela confessou que receberia R$ 1.500 pelo transporte do material do Complexo do Alemão, na zona norte da cidade, para Angra dos Reis, na Costa Verde do estado.

Eliana responderá por tráfico de drogas e posse ilegal de armas.