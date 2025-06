Tiroteio entre criminosos rivais marca mais um dia de violência no morro do Fubá

O Morro do Fubá, na zona norte do Rio de Janeiro , vem sendo palco de intensos confrontos entre facções criminosas rivais. Traficantes do Comando Vermelho invadiram a comunidade para tomar o controle e expulsaram os bandidos do Terceiro Comando Puro. Já são três dias de tiroteios constantes.

Caioba, ex-miliciano, ligado ao Comando Vermelho, é um dos suspeitos de liderar as ações. O policiamento na área foi reforçado para tentar conter a violência.

aqui!