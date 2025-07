Tiroteio entre traficantes e policiais militares assusta moradores da Praça Seca

Um intenso tiroteio ocorreu no morro da Chacrinha, na Praça Seca, zona oeste do Rio de Janeiro , envolvendo policiais militares e criminosos. A operação buscava prender suspeitos de roubos e localizar bandidos envolvidos em conflitos entre tráfico e milícia. Desde 2022, a área está em guerra com o Comando Vermelho. Recentemente, agentes da Polícia Civil descobriram um cemitério clandestino com três ossadas.

Na zona norte, em Madureira, o policiamento foi reforçado após 25 ônibus serem sequestrados e usados como barricadas. A ação dos criminosos foi uma resposta às operações policiais no morro da Serrinha, resultando na prisão de cinco criminosos e na morte de outros dois durante confrontos.

