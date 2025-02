Tiroteios durante megaoperação na Penha e no Alemão deixam quatro mortos e seis feridos

A megaoperação nos complexos da Penha e Alemão , na zona norte do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (24), deixou quatro mortos e seis feridos. Um dos baleados é um agente do Batalhão de Choque atingido por uma bala perdida na cabeça no morro da Fé. O PM foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dele é considerado grave .

Quem são os outros feridos?

- Jovem de 21 anos atingido no ombro por uma bala perdida dentro de casa quando se arrumava para uma entrevista de emprego;

- Uma jovem de 19 anos atingida por estilhaços na cabeça também dentro de casa;

- Um senhor de 60 anos atendido e liberado;

- Uma mulher de 47 anos ferida no braço quando caminhava na rua com a neta de um ano;

- Uma mulher baleada no joelho ainda permanece no hospital.