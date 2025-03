Torcedores esgotam ingressos para Vasco e Santos na estreia do Brasileirão

Torcedores esgotaram os ingressos para o confronto entre Vasco e Santos, em São Januário, na estreia do Brasileirão 2025 , neste domingo (30), a partir das 18h30. O jogo marca o reencontro do técnico Fábio Carille, atualmente no Cruzmaltino, com o ex-clube. Aliás, o Peixe entra em campo com o desfalque do craque Neymar. O duelo terá transmissão exclusiva RECORD .