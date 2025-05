Traficante é preso após matar idoso com Alzheimer falsamente acusado de pedofilia no Rio Criminoso participou do "tribunal do tráfico" que resultou na morte de Andir José de Barros

Cidade Alerta RJ|Do R7 23/05/2025 - 11h22 (Atualizado em 23/05/2025 - 11h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share