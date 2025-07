Três criminosos são presos durante operação na comunidade do Batan

Três criminosos foram presos durante uma operação da Polícia Civil na comunidade do Batan, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro . Os agentes se depararam com os traficantes quando faziam uma ação contra uma quadrilha de receptadores de material furtado de concessionárias de serviço público. A polícia apreendeu com o grupo duas pistolas, uma granada e drogas embaladas para venda. Uma moto também foi recuperada.



