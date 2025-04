Três homens são presos em operação no morro da Caixa D'água, em Belford Roxo

A polícia prendeu três criminosos que estavam com duas pistolas e drogas durante a operação desta quarta-feira (16) no morro da Caixa D’água, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense .

Durante a ação, agentes da DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) encontraram um cemitério clandestino usado pelo crime organizado da região. Ao menos oito corpos foram encontrados no local. Segundo as investigações, todos eles são de vítimas do tribunal do tráfico.