Turismo no Brasil se aproxima de marca histórica de 9 milhões de visitantes em 2025

O número de visitantes estrangeiros no Brasil está perto de atingir nove milhões, impulsionado por um aumento de 42% entre janeiro e outubro de 2025, em comparação ao ano passado. Durante um evento no Museu de Arte do Rio, a Embratur comemorou a antecipação de metas de turismo previstas para 2027, destacando o turismo responsável e inclusivo, que envolve comunidades como povos originários e quilombolas. Marcelo Freixo, presidente da Embratur, lançou os turistômetros, que mostrarão em tempo real a chegada de estrangeiros na Praia de Copacabana e na Esplanada dos Ministérios. O estado do Rio de Janeiro destacou-se com 1,8 milhão de turistas em 10 meses, um aumento de quase 50%. O evento também reconheceu contribuições ao turismo nacional com o novo prêmio Visit Brasil.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!