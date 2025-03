URGENTE: Ônibus é atingido por incêndio na avenida Brasil nesta terça-feira (25)

Um ônibus executivo foi atingido por um incêndio no início da noite desta terça-feira (25) na avenida Brasil, na pista lateral do sentido zona oeste, na altura do bairro de Ramos, zona norte do Rio de Janeiro . O incêndio teria começado após uma pane no sistema. Não há informações sobre feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local. A Mobi Rio (Companhia Municipal de Transportes Coletivos do Rio de Janeiro) confirmou a lentidão, e equipes da CET-Rio (Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro) também foram mobilizadas para o local.



