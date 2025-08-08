'Ver meu pai sofrer era muito pior', desabafa Arlindinho após morte de Arlindo Cruz

Após a morte de Arlindo Cruz , o filho Arlindinho fez um desabafo. Ele relembrou que o quadro de saúde do pai estava piorando nos últimos anos após um AVC: "Ver o meu pai sofrer era muito pior do que qualquer outra coisa. Talvez, hoje seja um dos dias mais leves que estou tendo, apesar de muito ainda desnorteado. Acho que é um dos dias que eu respiro e vou conseguir ter um pouco mais de tranquilidade, porque ver meu pai vivo com dor, sofrendo, era algo que me questionava."

O sambista morreu aos 66 anos em decorrência de falência múltipla dos órgãos. O corpo do cantor e compositor será velado na quadra da Império Serrano neste sábado (9), segundo a família. A cerimônia terá um momento aberto ao público. O horário ainda será confirmado