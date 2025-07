VÍDEO: criminosos invadem e roubam restaurante na zona norte do Rio

Câmeras de segurança flagraram o momento em que criminosos invadiram e roubaram um restaurante em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. O genro do proprietário percebeu a movimentação nas imagens e acionou a polícia. No entanto, os bandidos conseguiram fugir levando diversos itens. Vizinhos também relataram crimes recentes em outros estabelecimentos.



