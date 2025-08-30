Vídeo mostra troca de tiros entre agente do Degase e assaltantes no Rio

Câmeras de segurança flagraram a troca de tiros entre um agentes do Degase e assaltantes que tentaram levar a moto dele no Méier, na zona norte do Rio de Janeiro. A vítima, atingida no braço, recebeu atendimento médico. Um dos criminosos também foi baleado e acabou preso ao buscar atendimento numa UPA . A polícia procura o segundo envolvido no crime.



